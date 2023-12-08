10 شهداء على الأقل جراء قصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس جنوب غزة- (صور وفيديو)

غزة: استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد كبير بجروح جراء قصف إسرائيلي لمنزل في خان يونس بجنوب غزة، مساء الجمعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء أن قواته في غزة تقوم بعمليات “في قلب مدينة خان يونس” للمرة الأولى.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17487 شهيدا في اليوم الثالث والستين للحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدئه إلى 17487 شهيداً وإصابة 46480 مواطنا. 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء”.

وأضاف القدرة “في اليوم الثالث والستين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى المستشفيات فقط 313 شهيدا و558 مصابا خلال الساعات الماضية، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات”.

وحذر من أن “الوضع الصحي في الجنوب كارثي للغاية والمستشفيات فقدت قدراتها الاستيعابية في الأقسام والعنايات المركزة والانشغال فيها بلغ 262 في المئة”.

من يوقف حقداً أسود..#اوقفوا_العدوان_على_غزة pic.twitter.com/I12VZAldsr — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 8, 2023

رغم إصابتها البالغة.. فرحة أم في غزة بعد اكتشافها أن ابنها على قيد الحياة إثر تعرضهم لقصف إسرائيلي #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/lz3FrwwMf7 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 8, 2023

(وكالات)