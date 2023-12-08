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10 شهداء على الأقل جراء قصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس جنوب غزة- (صور وفيديو)

8 - ديسمبر - 2023

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غزة: استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد كبير بجروح جراء قصف إسرائيلي لمنزل في خان يونس بجنوب غزة، مساء الجمعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء أن قواته في غزة تقوم بعمليات “في قلب مدينة خان يونس” للمرة الأولى.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17487 شهيدا في اليوم الثالث والستين للحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدئه إلى 17487 شهيداً وإصابة 46480 مواطنا. 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء”.

وأضاف القدرة “في اليوم الثالث والستين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى المستشفيات فقط 313 شهيدا و558 مصابا خلال الساعات الماضية، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات”.

وحذر من أن “الوضع الصحي في الجنوب كارثي للغاية والمستشفيات فقدت قدراتها الاستيعابية في الأقسام والعنايات المركزة والانشغال فيها بلغ 262 في المئة”.

(وكالات)

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  1. يقول سامى عبد القادر:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 3:43 م

    إنا لله وإنا إليه راجعون … وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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    لا أمل فى فى مناشدة حكومات الغرب العدوة الحاقدة المتواطئة المشاركة بأسلحتها الفتاكة فى هذه المجازر المروعة … ولا أمل فى مناشدة المنظمات الدولية, مثل الأمم المتحدة وغيرها, فرقابها ترزح تحت أقدام الدول الإستعمارية الظالمة التى أنشأتها, وخاصة الولايات الصهيونية المتحدة!!.
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    وإنما الأمل كله فى إزالة وإزاحة وكنس تلك الأنظمة العربية العميلة الخائنة الفاسدة التى تمثل خط الدفاع الأول والأكبر عن أسيادهم فى الكيان الصهيونى … واستعادة شرف وكرامة ونخوة الأمة العربية الميتة أكلينيكياَ تحت حكم هؤلاء الطواغيت الخونة.
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    مصر -مثلاً- بها ما يقرب من ٢٥ مليون شاب بين سن العشرن والأربعين, تنحصر حياتهم حالياً تحت حكم هذا المدعو السيسى, بين معيشة بائسة مزرية بلا كرامة ولا أمن, وبين انعدام الأمل فى مستقبل طبيعى مثل جل البشر … فما ضرهم لو هبوا جميعاً ليستبدلوا حياة العزة الكرامة, بهذا الحاضر الأسود الكئيب … وما ضرهم لو ثاروا جميعاً ليستبدلوا الشهادة أو النصر, بهذا الموت البطيئ المغموس بالذل والمهانة?!!

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 4:03 م

    وماذا عن الآلاف الذين ما يزالون تحت أنقاض المنازل المهدمة على رؤوس الفلسطينيين الأبرياء العزل الذين يوخدون غدرا بقصف الصواريخ الأمريكية والغربية هذي مدة شهرين متتابعين، 🇵🇸😔✌️🔥🔥🔥

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  3. يقول ابن آكسيل:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 4:17 م

    الكيان ينتحر في غزة وهو لا يشعر …!

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  4. يقول Neo:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 5:08 م

    إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
    الكيان الصهيوني وامريكا وجهان لعملة الشيطان

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  5. يقول راتب فايز الخيري امريكا:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 2:43 ص

    تعجبني كثيرا تعليقات الأستاذين سامي عبد القادر وأسامة كلية حفظهما الله

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    1. يقول سامى عبد القادر:
      ديسمبر 9, 2023 الساعة 10:02 م

      تقديرك الكريم يُشرفنى للغاية يا أستاذ راتب … اللهم اجعل ما تقوله ألستنا خالصاً لوجهك الكريم … وفرج يا رب كرب أهلنا فى غزة, وكن عوناً لهم, وقِهِم شر صهاينة العجم والعرب على سواء, اللهم آمين

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