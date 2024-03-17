ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 31645.. ومجازر جديدة ضد العائلات

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفاً و645 شهيداً، و73 ألفاً و676 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31645 شهيداً و73676 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأوضحت أن “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة (لم تحدد المناطق)، وصل منها للمستشفيات 92 شهيداً، و130 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية”.

وذكرت أن “عدداً من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ورغم دخول رمضان يومه السابع، إلا أن إسرائيل تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة، ما تسبب بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

كما تسببت الحرب بحدوث مجاعة في بعض مناطق القطاع، لا سيّما في الشمال، جراء الشح الشديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

(الأناضول)