منوعات | أبيض و أسود

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال غرب باكستان إلى 220 شخصا

منذ ساعتين

حجم الخط
0

إسلام أباد: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال غرب باكستان إلى 220 شخصا، بعد انتشال رجال الإنقاذ 63 جثة أخرى.

وقال محمد سهيل، المتحدث باسم خدمات الطوارئ إن مئات من عمال الإنقاذ مازالوا يبحثون عن ناجين في منطقة بونر الجبلية في إقليم خيبر باختونخوا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف القوية في حدوث فيضانات عارمة أمس الجمعة، جرفت في طريقها العديد من المنازل.

وذكرت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث أن 351 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حوادث لها صلة بالأمطار هذا الأسبوع بمختلف أنحاء إقليم خيبر باختونخوا ومنطقة جيلجيت-بالتستان الشمالية.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إجلاء العشرات من سكان توسكانا الإيطالية بسبب الفيضانات- (صور وفيديو)
15 - مارس - 2025
العاصفة بوريس تلحق أضرارا جسيمة في وسط أوروبا وتودي بسبعة أشخاص- (صور)
15 - سبتمبر - 2024
إجلاء 260 عائلة متضررة من الفيضانات في الجزائر- (فيديو)
13 - سبتمبر - 2024
مصرع شخصين وإنقاذ العشرات جراء فيضانات غير مسبوقة بصحراء الجزائر- (فيديوهات)
8 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية