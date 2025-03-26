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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 24 قتيلا- (صور)

26 - مارس - 2025

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سول: أفاد مسؤولون كوريون جنوبيون الأربعاء، بأن حرائق الغابات التي تؤججها الرياح، والتي كانت من بين أسوأ حرائق شهدتها كوريا الجنوبية على الإطلاق، اجتاحت المناطق الجنوبية من البلاد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصا وتدمير أكثر من 200 مبنى وإجبار 27 ألف شخص على الإجلاء.

وشملت حصيلة القتلى طيارا لقي حتفه بعد تحطم مروحية خلال جهود احتواء حرائق الغابات في بلدة أويسونغ الواقعة في جنوب شرق البلاد، وهي واحدة من بين المناطق الأكثر تضررا.

ولم يكن هناك على متن الطائرة أي أفراد آخرين من طاقمها.

من ناحية أخرى، قالت الهيئة الوطنية للإطفاء إن 26 شخصا على الأقل تعرضوا لإصابات بدرجات متفاوتة.

(أ ب)

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