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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 89 شخصاً

منذ ساعة واحدة

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لوس أنجليس: قال حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين، يوم السبت، إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات المدمرة في مقاطعة ماوي بالولاية قد ارتفعت إلى 89 شخصاً.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن حصيلة الضحايا كانت، حتى وقت سابق من يوم السبت 80 قتيلاً.

ومع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 89 قتيلاً، فإن حرائق غابات ماوي تعتبر الأكثر فتكاً خلال أكثر من قرن في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، متجاوزة “حريق كامب”، الذي اندلع في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، في ولاية كاليفورنيا، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 شخصاً.

وحذّر جرين، خلال مؤتمر صحافي، بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي، من أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

واندلعت الحرائق المدمرة في ماوي وجزيرة هاواي المجاورة، يوم الثلاثاء الماضي، حيث انتشرت بسرعة، فيما أججت الرياح، التي تصل سرعتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة، النيران.

(د ب أ)

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