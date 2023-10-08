ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى “أكثر من ألف” قتيل

هرات: ارتفعت حصيلة القتلى جراء زلزال أعقبته عدة هزّات ارتدادية في منطقة نائية في غرب أفغانستان إلى “أكثر من ألف”، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة.

وقال بلال كريمي “للأسف، حصيلة الضحايا مرتفعة جدا.. بلغت حصيلة القتلى أكثر من ألف شخص”، بعدما ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات ولاية هرات السبت أعقبته سلسلة هزّات ارتدادية قوية.

وقع الزلزال في مناطق يصعب الوصول إليها تقع على بعد 30 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية هرات، ما أدى إلى انهيار منازل ريفية فيما هرع السكان للنزول إلى الشوارع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 600 منزل دُمّروا أو تضرروا جزئيا في أنحاء 12 قرية على الأقل في ولاية هرات مع تأثّر حوالى 4200 شخص.

تعاني أفغانستان في الأساس من أزمة إنسانية حادة، إذ تم وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

كما عانت ولاية هرات التي تضم 1,9 مليون شخص وتقع عند الحدود مع إيران من جفاف مستمر منذ سنوات شلّ الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية.

(أ ف ب)