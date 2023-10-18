ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 304 جنود منذ بدء طوفان الأقصى

القدس: ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 304 منذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، صباح الأربعاء، اسمي اثنين من جنوده قتلا في معارك مع مقاومين فلسطينيين بمستوطنة نتيف هعسراه في غلاف قطاع غزة.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 304، بعد ما كانت آخر حصيلة معلنة مساء الثلاثاء 302.

ولليوم الثاني عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وحشية على قطاع غزة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

(الأناضول)