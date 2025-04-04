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ارتفاع حصيلة قتلى حريق ملهى ليلي في مقدونيا الشمالية إلى 60

منذ ساعة واحدة

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بوخارست: قال وزير الصحة في مقدونيا الشمالية أربين تارافاري اليوم الجمعة، إن عدد القتلى بسبب حريق اندلع في ملهى ليلي في بلدة كوتشاني في شمال مقدونيا قبل ثلاثة أسابيع ارتفع إلى 60 شخصا بعد وفاة المدير متأثرا بإصاباته في مستشفى في ليتوانيا.

كانت الحصيلة الأولية للقتلى بعد الحريق على الفور، الذي وقع ليلة 15 16- مارس/آذار، 59 قتيلا إصابة حوالي 200. وتم نقل 115 منهم إلى الخارج لتلقي العلاج، نظرا لعجز المستشفيات المحلية عن استيعابهم. وتم نقل بعضهم إلى دول شمال أوروبا، مثل ليتوانيا والسويد.

وكان الحريق قد اندلع نتيجة ألعاب نارية أثناء عرض لفرقة هيب هوب في الملهى المزدحم. واشتعلت النيران في السقف المصنوع من مادة قابلة للاشتعال.

وأظهرت التحقيقات الأولية أنه لم يتم اتباع لوائح السلامة من الحرائق، وكانت هناك تقارير تفيد بأن ترخيص تشغيل المكان ربما تم منحه بشكل غير قانوني.

ويحقق الادعاء العام مع عشرات الأشخاص المشتبه بهم بشأن مسؤوليتهم عن الحادث.

(د ب ا)

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