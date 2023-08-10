ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬يزيد‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬في‭ ‬العراق

بغداد‭ ‬ـ‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‭:‬‮»‬‭ ‬تسجل‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬ازدياداً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬ارتكاب‭ “‬جريمة‭ ‬قتل‭”‬،‭ ‬فيما‭ ‬تحاول‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬عبر‭ ‬اتخاذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحازمة‭.‬

وحسب‭ ‬مدير‭ ‬الشرطة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬العميد‭ ‬غالب‭ ‬العطية،‭ ‬فإن‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ “‬تزداد‭ ‬طردياً‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭”‬،‭ ‬مبيناً‭ ‬آليات‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬الآخذة‭ ‬بالتفشي‭.‬

وقال‭ ‬للصحيفة‭ ‬الرسمية‭ ‬إنَّ‭ “‬الشرطة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬التعنيف‭ ‬الأسري‭ ‬والمجتمعي‭ ‬المتزايدة‭”. ‬وأضاف‭: “‬رصدنا‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬التعنيف‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬الحارة،‭ ‬وفي‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬باقي‭ ‬فصول‭ ‬السنة‭”‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ “‬حالات‭ ‬تعنيف‭ ‬النساء‭ ‬للأطفال‭ ‬ومنها‭ ‬زوجة‭ ‬الأب‭”.‬

وأوضح‭ ‬أنَّ‭ “‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬للتوعية‭ ‬بين‭ ‬المتزوجين‭ ‬والشباب‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭”‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ “‬التوعية‭ ‬تكون‭ ‬توعية‭ ‬بالحياة‭ ‬الجدية‭ ‬وتكوين‭ ‬عائلة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرصد،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬لمراقبة‭ ‬التلاميذ‭ ‬والطلاب‭”.‬

ووفق‭ ‬العطية‭: “‬تصل‭ ‬حالات‭ ‬التعنيف‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المعلمين،‭ ‬ونحن‭ ‬نثقف‭ ‬المواطنين‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والحضور‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭”.‬

وأكدت‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬سارة‭ ‬جاسم،‭ ‬وجود‭ ‬عدة‭ ‬حلول‭ ‬لظاهرة‭ ‬التعنيف‭ ‬الأسري،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التشريعي‭ ‬والتوعوي‭.‬

وقالت‭ ‬إنَّ‭ “‬حلول‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬فيها‭ ‬متطلبات‭ ‬عديدة‭ ‬منها‭ ‬تشريعي‭ ‬ومنها‭ ‬توعوي،‭ ‬وتبدأ‭ ‬بدعوة‭ ‬الأسر‭ ‬العراقية‭ ‬بجميع‭ ‬أفرادها‭ ‬للتّراحم‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينهم‭ ‬وأهمية‭ ‬المودة‭ ‬والرحمة‭ ‬التي‭ ‬غرست‭ ‬فيهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدين‭”. ‬ونبهت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تطبق‭ ‬فعلاً‭ ‬لا‭ ‬قولاً‭ ‬فقط،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوعية‭ ‬المستمرة‭ ‬بواسطة‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وعرض‭ ‬أثر‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الأسر‭ ‬والمجتمعات‭”. ‬وأضافت‭: “‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬دور‭ ‬الرعاية‭ ‬والإصلاح‭ ‬لمن‭ ‬عانوا‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬ومحاولة‭ ‬تعويض‭ ‬الضحايا‭ ‬عما‭ ‬لاقوه‭ ‬وعمّا‭ ‬افتقدوه‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬أُسرهم،‭ ‬وتشريع‭ ‬قانون‭ ‬رادع‭ ‬لمن‭ ‬يُمارس‭ ‬العُنف‭ ‬الأسري‭”.‬