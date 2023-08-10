ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬يزيد‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬في‭ ‬العراق

بغداد ـ «القدس العربي:» تسجل السلطات العراقية ازدياداً في عدد حالات العنف الأسري، تصل إلى مستوى ارتكاب “جريمة قتل”، فيما تحاول الجهات المختصة معالجة هذه الظاهرة عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة.
وحسب مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، العميد غالب العطية، فإن حالات العنف الأسري “تزداد طردياً مع ارتفاع درجات الحرارة”، مبيناً آليات معالجة هذه الظاهرة الآخذة بالتفشي.
وقال للصحيفة الرسمية إنَّ “الشرطة المجتمعية لها دور مهم في الحد من حالات التعنيف الأسري والمجتمعي المتزايدة”. وأضاف: “رصدنا زيادة في حالات التعنيف في الأجواء الحارة، وفي فصل الصيف أكثر من باقي فصول السنة”، فيما كشف عن تسجيل “حالات تعنيف النساء للأطفال ومنها زوجة الأب”.
وأوضح أنَّ “هذه الحالة تحتاج إلى دراسة واتخاذ إجراءات للتوعية بين المتزوجين والشباب المقبلين على الزواج”، لافتاً إلى أنَّ “التوعية تكون توعية بالحياة الجدية وتكوين عائلة، إضافة إلى الرصد، كما تم الاتفاق مع وزارة التربية لمراقبة التلاميذ والطلاب”.
ووفق العطية: “تصل حالات التعنيف إلى المدارس من خلال المعلمين، ونحن نثقف المواطنين للحد من هذه الظاهرة من خلال الاجتماع مع أولياء الأمور والحضور في الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني”.
وأكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سارة جاسم، وجود عدة حلول لظاهرة التعنيف الأسري، من بينها التشريعي والتوعوي.
وقالت إنَّ “حلول العنف الأسري فيها متطلبات عديدة منها تشريعي ومنها توعوي، وتبدأ بدعوة الأسر العراقية بجميع أفرادها للتّراحم في ما بينهم وأهمية المودة والرحمة التي غرست فيهم من خلال الدين”. ونبهت إلى أنه “يجب أن تطبق فعلاً لا قولاً فقط، من خلال التوعية المستمرة بواسطة وسائل الإعلام وعرض أثر العنف في الأسر والمجتمعات”. وأضافت: “نحتاج إلى توفير دور الرعاية والإصلاح لمن عانوا من العنف الأسري، ومحاولة تعويض الضحايا عما لاقوه وعمّا افتقدوه في بيئة أُسرهم، وتشريع قانون رادع لمن يُمارس العُنف الأسري”.