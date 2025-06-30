ارتفاع درجات الحرارة يهدد باندلاع حرائق الغابات في جنوب أوروبا

روما: أصدرت السلطات في دول جنوب أوروبا تحذيرات جديدة من خطورة اندلاع حرائق غابات، بعدما تجاوزت درجات الحرارة عتبة 40 درجة مئوية في إيطاليا وإسبانيا واليونان.

ويربط الخبراء بين تزايد وتيرة موجات الحر وشدتها بالتغير المناخي، محذرين من أن مثل هذه الأحوال الجوية القوية أصبحت شائعة بصورة متزايدة في منطقة جنوب أوروبا.

وشهدت إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال ارتفاع درجات الحرارة قبل مطلع الأسبوع، حيث لجأ السكان المحليون والسائحون للاحتماء منها.

وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى في ثلثي البرتغال الأحد لمواجهة الحرارة الشديدة وحرائق الغابات، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الأحد حالة التأهب القصوى في 21 من بين 27 مدينة تخضع للمراقبة، من بينها روما وميلانو ونابولي.

وأعلنت السلطات في اليونان أيضا حالة التأهب من وقوع حرائق غابات بسبب الطقس.

وكان حريق غابات كبير قد اندلع جنوب أثينا الخميس الماضي، مما اضطر السلطات لإجلاء المواطنين وإغلاق طرق بالقرب من معبد بوسيدون. وأدت الرياح القوية لانتشار النيران، مما ألحق الضرر بالمنازل.

وسجلت مناطق بجنوب إسبانيا درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية، مما دفع السلطات لإصدار تحذيرات تتعلق بالصحة والسلامة.

وحذر الخبراء من أن شدة موجات الحرارة يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية خاصة للفئات الأكثر ضعفا مثل كبار السن والأطفال.

(أب)