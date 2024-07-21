ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على اليمن إلى 6 شهداء و83 جريحا.. وتجدد القصف الأمريكي على حجة والحديدة

صنعاء – “القدس العربي”:

أعلنت حركة “أنصار الله”(الحوثيون)، اليوم الأحد، عن ست غارات أمريكية بريطانية استهدفت محافظتي حجة والحديدة، والتي جاءت عقب ساعات من تبنيهم استهداف سفينة “بومبا” الأمريكية في البحر الأحمر وميناء إيلات “أم الرشراش” جنوبي فلسطين المحتلة.

كما أعلنوا ارتفاع عدد ضحايا “العدوان الإسرائيلي، السبت، على الحديدة” إلى “ستة شهداء مدنيين و83 جريحا إصابة معظمهم شديدة وثلاثة مفقودين”، فيما أعلنت السعودية أن لا علاقة لها أو مشاركة في استهداف ميناء الحديدة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة أنصار الله، الأحد، إن طائرات أمريكية وبريطانية شنّت، الأحد، ست غارات على محافظتي حجة والحديدة في اليمن.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين “أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة بحيض في مديرية ميدي غرب بمحافظة حجة، كما استهدف بـ4 غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة”.

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع، في بيان، صباح الأحد، “القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ (التابعة للجماعة) نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ أهدافاً مهمةً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ (إيلات) جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ وحققتْ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله”.

وأضاف، “كما نفذتْ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ (التابعة للجماعة) عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ “بومبا” الأمريكيةَ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ بفضلِ الله”.

ويأتي هذا كأول رد فعل من الحوثيين على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منشآت مدنية في ميناء الحديدة غربي البلاد أمس السبت مخلفًا “90 شهيدا وجريحا”.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) قد أعلنت أنها تلقت تقريرًا عن حادث على بُعد 64 ميلًا بحريًا شمال غرب المخا في اليمن. ونقلت عن الربان قوله إن السفينة تعرضت لهجومين؛ الأول بواسطة نظام جوي غير مأهول، والذي انفجر على مقربة من السفينة، مما أدى إلى أضرار طفيفة، والثاني بواسطة نظام غير مأهول من خلال سفينة سطحية، والتي انفجرت، أيضًا، على مقربة من السفينة، بالإضافة إلى سقوط صاروخ على مقربة من السفينة، مؤكدا سلامة طاقم السفينة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في حكومة أنصار الله بصنعاء، اليوم الأحد، “ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على محافظة الحديدة إلى ستة شهداء مدنيين و83 جريحا وثلاثة ما زالوا في عداد المفقودين”.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، أنيس الأصبحي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون، “ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على الحُديدة إلى ستة مدنيين، بالإضافة في 83 جريحًا إصابة معظمهم شديدة، وثلاثة ما زالوا في عداد المفقودين”.

إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم ‫وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، أن المملكة العربية السعودية ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة.

وقال إن المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان الحوثيون المحوا سابقا إلى أن الطيران الإسرائيلي ما كان له أن يصل إلى اليمن لولا تسهيلات من مصر والسعودية.

في السياق، أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، “العدوان الإسرائيلي الإرهابي على الجمهورية اليمنية”.

واستنكرت الأمانة العامة للمؤتمر في بيان، “استهداف العدوان الإسرائيلي أهدافا مدنية وحيوية من محطات كهرباء وخزانات وقود بمدينة الحديدة بمشاركة 25 مقاتلة إسرائيلية حربية، رداً على استهداف مدينة “يافا” المحتلة”.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قد أدانت من خلال تصريح مصدر مسؤول في الحكومة “بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني، وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية”.