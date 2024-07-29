ارتفاع طفيف للدولار في بداية أسبوع حافل بقرارات السياسة النقدية

نيويورك/لندن/طوكيو – رويترز: ارتفع الدولار قليلا أمس الإثنين مع استعداد المتعاملين لأسبوع حافل بقرارات السياسة النقدية التي سيتخذها البنكان المركزيان الأمريكي والياباني يوم الأربعاء يليها صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر يوليو/تموز يوم الجمعة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين بعد أقوى ارتفاع أسبوعي له منذ أواخر أبريل/نيسان بفضل تحوّل توقعات سعر الفائدة وموجة بيع في سوق الأسهم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسية أخرى، 0.27 في المئة إلى 104.64 نقطة.

وتراجع اليورو 0.41 في المئة إلى 1.08115 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.77 في المئة إلى 1.2841 دولار.

وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.17 في المئة إلى 154.05 ين ليعوض خسائر سابقة بلغت 0.49 في المئة إلى 153.04 ين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمهد المركزي الأمريكي الطريق لتيسير السياسة النقدية (خفض أسعار الفائدة) في سبتمبر/أيلول. والمستثمرون قلقون أيضاً من تزايد التقلبات الجيوسياسية، إذ تدرس إسرائيل الرد على هجوم صاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها. واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله اللبناني بالمسؤولية عن الهجوم.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة الماضي أن المستثمرين خفضوا بصورة حادة رهاناتهم مقابل الين الذي جرى تداوله في مطلع الشهر عند أدنى مستوى في 38 عاماً.

ويمتلئ جدول بيانات الأرباح في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بشركات كبرى منها «أمازون» و»أبل» و»ميتا» و»مايكروسوفت»..

وهبط الجنيه الإسترليني مع ترقب المستثمرين اجتماع بنك إنكلترا المركزي وتوقعات السوق بأن احتمالات خفض أسعار الفائدة لأول مرة غير مؤكدة. وهبطت عوائد السندات البريطانية أمس الإثنين مما أدى إلى تراجع الجنيه الإسترليني.

وانخفض الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 0.6545 دولار أمريكي محاولا التعافي من المستوى المتدني الذي سجله يوم الجمعة عند 0.65105 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ بداية مايو/أيار.

وسجلت العملة المُشَفَّرة الرئيسية البتكوين ارتفاعاً بنسبة 0.75 في المئة إلى 68743 دولاراً بعد أن تلقت بعض الدعم من التعليقات الإيجابية للمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وكان ترامب قد قال عن بتكوين يوم السبت إن الولايات المتحدة يجب أن تهيمن على هذا القطاع وإلا فإن الصين ستفعل ذلك.

وفي سوق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب أمس وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول وتصاعد حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 2390.88 دولار للأوقية (الأونصة) في معاملات لندن الصباحية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 2389.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 27.99 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.8في المئة إلى 942.64 دولار. وصعد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 905.03 دولار.