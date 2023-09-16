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ارتفاع عائدات الميزانية العامة للصين بنسبة 10% من يناير إلى أغسطس

منذ ساعة واحدة

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بكين: أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 15.18 تريليون يوان (حوالي 1.11 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من .2023

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت، عن وزارة المالية الصينية القول إن الحكومة المركزية جمعت 6.97 تريليون يوان من الإيرادات، بزيادة 9.5 في المئة على أساس سنوي، بينما شهدت الحكومات المحلية زيادة في الإيرادات بنسبة 10.3 في المئة لتصل إلى 8.21 تريليون يوان.

كما بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 12.79 تريليون يوان خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى آب/ أغسطس، بزيادة 12.9 في المئة على أساس سنوي.

وزاد حجم الإنفاق العام في الميزانية العامة بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي، إلى 17.14 تريليون يوان خلال هذه الفترة.

ويعود نمو الإيرادات المالية، المدفوع بالانتعاش الاقتصادي المستدام، بشكل أساسي، إلى تنفيذ سياسات واسعة النطاق للاحتفاظ بضريبة القيمة المضافة واستردادها منذ نيسان/ أبريل من العام الماضي، وفقا للوزارة.

تشير إيرادات الميزانية العامة إلى الدخل المخصص للتمويل الحكومي من خلال المشاركة في توزيع المنتجات الاجتماعية. وتعتبر الضمان المالي للحفاظ على سريان عمل الحكومة.

(د ب أ)

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