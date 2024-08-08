ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى مستوى قياسي جديد

تل أبيب: ارتفع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى مستوى قياسي جديد، بلغت نسبته 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، وفقا لما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الخميس.
وبلغ عجز الموازنة نحو 155 مليار شيكل (40.3 مليار دولار) خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مع إضافة 8.5 مليار شيكل (2.2 مليار دولار) في شهر تموز/ يوليو الماضي وحده.
وحتى مع استبعاد نفقات الحرب القائمة في قطاع غزة، زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 8.7% منذ بداية العام.
من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات الكيان بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
(د ب أ)
دويلة العنكبوت بلا اقتصاد إلى خراب ولن تستطيع بنوك أمريكا
اللعينة الخبيثة سد الفراغ المالي لعصابة الشرذمة التي تحتل بها أرض فلسطين وكل الشرق الأوسط التعيس يا بئيس ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
ما بني على باطل فهو باطل و دويلة الباطل المحتلة لأرض فلسطين إلى زوال مهما طال الحال وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀