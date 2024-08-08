ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى مستوى قياسي جديد

تل أبيب: ارتفع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى مستوى قياسي جديد، بلغت نسبته 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، وفقا لما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الخميس.

وبلغ عجز الموازنة نحو 155 مليار شيكل (40.3 مليار دولار) خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مع إضافة 8.5 مليار شيكل (2.2 مليار دولار) في شهر تموز/ يوليو الماضي وحده.

وحتى مع استبعاد نفقات الحرب القائمة في قطاع غزة، زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 8.7% منذ بداية العام.

من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات الكيان بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

(د ب أ)