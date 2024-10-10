ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل إلى 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي

القدس- وكالات: قالت وزارة المالية الإسرائيلية أمس الخميس إن عجز الميزانية بلغ 8.8 مليار شيكل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر أيلول، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع النفقات لتمويل المعارك مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.

وارتفع العجز في الأشهر الاثني عشر حتى سبتمبر/أيلول إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3 في المئة على أساس سنوي في أغسطس/آب، ومقارنة بهدف 6.6 في المئة لعام 2024 بأكمله.

وتجاوز الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، 103 مليارات شيكل (27.35 مليار دولار).

وأشارت تقديرات لبنك إسرائيل المركزي أمس الأول إلى أن العجز سينخفض إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام.

ويتوقع محللو بورصة تل أبيب، أن ترتفع نسبة العجز أكثر مع إعلان بيانات الشهر الجاري، بفعل توسع الصراع شمالاً إلى لبنان ضد حزب الله، والمخاوف من تحول التوترات مع إيران إلى حرب إقليمية.

وبالأرقام المطلقة تصل قيمة عجز البالغة بنسبتها 8.5 في المئة من الناتج المحلي لعام 2023 قرابة 45 مليار دولار أمريكي، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي في 2023 قرابة 530 مليار دولار.

(الدولار يساوي 3.77 شيكل).