ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين بغزة إلى 229 منذ بدء الإبادة الإسرائيلية 

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 229 صحافيا، منذ بداية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وذلك إثر استشهاد الصحافي أحمد سلامة أبو عيشة.

وكالة فلسطين اليوم: -ننعى شهـ.ـيدنا الزميل الصحفي أحمد أبو عيشة الذي ارتقى بقصف على #السوارحة وسط قطاع غزة -لم يكن شهـ.ـيدنا الزميل أبو عيشة يحمل سلاحا سوى كاميرته ولم يكن في موقع عسكري بل كان عائدا من خيمة الصحفيين#فلسطين_تحت_الاحتلال #دعم_غزة #القدس_أمانة pic.twitter.com/zryM2Z8xPg — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) July 10, 2025

وأفاد المكتب في بيان بأن “عدد الشهداء من الصحافيين ارتفع إلى 229 شهيدا صحافيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد أحمد سلامة أبو عيشة”.

وقال البيان، إن أبو عيشة، “يعمل محررا ومصورا صحافيا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية (محلية)”.

وأضاف: “استشهد أبو عيشة، جراء استهدافه بشكل مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّرة، أمام منزله بمنطقة السوارحة، غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة”.

وأدان المكتب بـ”أشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين بشكل ممنهج”.

ودعا الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، وكل الأجسام الصحافية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الحكومي بغزة “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا (…) المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية”.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)