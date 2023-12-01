سياسة | عربي | فلسطين

ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71

1 - ديسمبر - 2023

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غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 71 صحافياً بعد استشهاد المصور الصحافي عبد الله درويش.
وقال المكتب الإعلامي في بيان: “ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 71 صحافيا بعد استشهاد المصور الصحافي عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية”.
وتابع: “اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين يهدف لطمس الحقيقة ومحاولة لإرهاب وتخويف الصحافيين لثنيهم عن القيام بواجبهم في إطار تغييب الرواية الفلسطينية”.
ولم يذكر المكتب الإعلامي في بيانه، تاريخ ولا ظروف مقتل الصحافي الفلسطيني درويش.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 32 شهيدا، وعشرات الجرحى.

(الأناضول)

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