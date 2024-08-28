سياسة | عربي | فلسطين

ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة إلى 172

منذ 53 دقيقة

صورة أرشيفية

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غزة- “القدس العربي”:

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 172 صحافياً وصحافيةً منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحافي، محمد عبد الفتاح عبد ربه.

وذكر المكتب الإعلامي أن الصحافي عبد ربه يعمل مع شركة المنارة للإعلام.

وقد أدان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال للصحافيين الفلسطينيين، وحمل الاحتلال كامل المسؤولة عن “ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء”.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحافي في العالم إلى “ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحافيين الفلسطينيين”.

والجدير ذكره أن الصحافي عبد ربه استشهد في استهداف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة برفقته شقيقته.

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