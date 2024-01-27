ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة إلى 120

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء السبت، ارتفاع عدد الصحافيين الذين استشهدوا منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 120 صحافيا.
وقال المكتب، في بيان مقتضب: “ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 120 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميل إياد أحمد الرَّوَّاغ، المذيع ومقدم البرامج في إذاعة صوت الأقصى”.
استشهاد الصحفي إياد أحمد الرواغ مراسل ومقدم برامج في إذاعة صوت الأقصى وافراد من عائلته جراء استهداف منزله في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات. pic.twitter.com/42Ry34wf2q
— Yasser (@Yasser_Gaza) January 25, 2024
(الأناضول)
قتل و استهداف العصابات الصهيونية للصحفيين يجري بناء على نصيحة و تحريض من قبل المانيا للجيش الصهيوني لقتل كل الصحفيين وذلك من اجل اخفاء الجرائم الصهيونية النازية ضد اطفال غزة عن اعين العالم
اللهم اكسر عصابة البيت الأسود الأمريكي وعصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لعصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 🇵🇸🌴🤲🌴🤲🌴🤲🌴