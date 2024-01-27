سياسة | عربي | فلسطين

ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة إلى 120

منذ ساعة واحدة

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غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء السبت، ارتفاع عدد الصحافيين الذين استشهدوا منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 120 صحافيا.

وقال المكتب، في بيان مقتضب: “ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 120 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميل إياد أحمد الرَّوَّاغ، المذيع ومقدم البرامج في إذاعة صوت الأقصى”.

(الأناضول)

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  1. يقول مراقب محايد:
    يناير 27, 2024 الساعة 7:07 م

    قتل و استهداف العصابات الصهيونية للصحفيين يجري بناء على نصيحة و تحريض من قبل المانيا للجيش الصهيوني لقتل كل الصحفيين وذلك من اجل اخفاء الجرائم الصهيونية النازية ضد اطفال غزة عن اعين العالم

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 27, 2024 الساعة 7:31 م

    اللهم اكسر عصابة البيت الأسود الأمريكي وعصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لعصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 🇵🇸🌴🤲🌴🤲🌴🤲🌴

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