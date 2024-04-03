ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في قطاع غزة إلى 140 

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، استشهاد صحافيين فلسطينيين اثنين خلال اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، ما يرفع عدد “الصحافيين الشهداء” إلى 140 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفاد المكتب في بيان، بـ”استشهاد” كل من محمد السيد أبو سخيل وهو مذيع ومحرر في إذاعة “صوت القدس”، وطارق السيد أبو سخيل وهو محرر رقمي في إذاعة نفسها، وذلك “خلال جريمة اقتحام مجمع مستشفى الشفاء الطبي”.

وفجر الأول من أبريل/ نيسان الجاري، انسحب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء بعد اقتحامه لمدة أسبوعين، مخلفا مئات الجثث داخل المجمع وفي محيطه، فضلا عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل بالمنطقة.

ولم يوضح المكتب الإعلامي ما إذا كان محمد وطارق شقيقين أم لا، لكنه أفاد بأنه باستشهادهما ارتفع “عدد الشهداء الصحافيين إلى 140 صحافيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة”.

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي، مطلع أبريل الجاري، مقتل الصحافي محمد أبو سخيل خلال اقتحام مستشفى الشفاء، ما رفع حصيلة الصحافيين الشهداء آنذاك إلى 138.

(الأناضول)