ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في جنين إلى 11- (فيديوهات)

جنين: ارتفع، الخميس، عدد شهداء مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية منذ الثلاثاء إلى 11 فلسطينياً، سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: “استشهاد شاب متأثراً بجروحه جراء عدوان الاحتلال المتواصل في جنين، لليوم الثالث على التوالي، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ الثلاثاء، إلى 11شهيداً”.

🎥- انتشار قوات الاحتلال في حي الجابريات في #جنين pic.twitter.com/NxcppaMtRs — عربي بوست (@arabic_post) December 14, 2023

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 10، منذ فجر الثلاثاء.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 286.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته عسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، الأربعاء، إن “الوضع بمخيم جنين في تدهور مستمر نتيجة اقتحام قوات الاحتلال، منذ يوم أمس، لغاية هذه اللحظة”.

تغطية صحفية: "دمار كبير؛ بعد استهداف الاحــــتـلال منزل الأســيـر تامر مرعي في شارع مهيوب، قرب مخيم جنين". pic.twitter.com/hbZhSokIOn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 14, 2023

وأضافت: “هناك عشرات النداءات والاستغاثات لحالات مرضية، ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليها بسبب إعاقات جيش الاحتلال، رغم وجود تنسيق مسبق من خلال الارتباط الفلسطيني”.

وأشارت الجمعية إلى أن “عشرات المواطنين يعانون من نقص حاد في حليب الأطفال، والخبز حيث يحتل الجيش الإسرائيلي منازلهم ويمنعونهم من الخروج منها”.

وقال شهود عيان: “قوات من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين من محاور عدة، وداهمت مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح بنايات مرتفعة وفجّرت عدة منازل.

وأضاف الشهود: “قوات من الجيش فرضت حصاراً على أحياء في المخيم، وتمركزت أمام مداخل الطوارئ في مستشفيات جنين الحكومي والرازي والأمل”.

تغطية صحفية: "قوات الاحـــتـلال تواصل اقتحامها مخيم جنين، لليوم الثالث على التوالي". pic.twitter.com/1dBnwgyMk4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 14, 2023

و”شرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية وممتلكات للمواطنين في المخيم، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش وفلسطينيين وسُمعت أصوات تفجيرات”، وفقاً للشهود.

وكثف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما خلّف آلاف الشعداء والجرحى.

(الأناضول)