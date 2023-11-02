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ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 9061 بينهم 3760 طفلا- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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غزة: قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس إن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 9061 شخصا وبلغ عدد المصابين 32 ألفا.

وأضاف أن الشهداء بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة.

 

(وكالات)

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