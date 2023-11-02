ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 9061 بينهم 3760 طفلا- (فيديوهات)

غزة: قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس إن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 9061 شخصا وبلغ عدد المصابين 32 ألفا.

وأضاف أن الشهداء بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة.

#عاجل استهداف مدارس الوكالة الموجود فيها الالاف النازحين، بقنابل الفسفور وقذائف المدفعية في مخيم الشاطئ في مدينة غزة .

📷أحمد حجازي pic.twitter.com/JEd8kqWIi7 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 2, 2023

فلسطيني ينهار بعد تعرفه على جثمان والدته التي استشهدت في قصف إسرائيلي على قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/XxgsjkYmLF — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 2, 2023

(وكالات)