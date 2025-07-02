ارتفاع عدد الصحافيين المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال إلى 22

رام الله- “القدس العربي”: أكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعّد من استهدافها المتعمد للصحافيين، عبر سياسة الاعتقال الإداري، مشيرا إلى ارتفاع عدد الصحافيين المعتقلين إداريا إلى 22، بذريعة “وجود ملف سري”، كان أحدثهم الصحافي أحمد الخطيب، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر.

وأوضح النادي أن هؤلاء المعتقلين يشكّلون جزءا من 55 صحافيا يقبعون حاليا في سجون الاحتلال، من بينهم 49 اعتقلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبيّن أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز التي استهدفت الصحافيين منذ بدء العدوان بلغ على الأقل 192 حالة.

وأشار نادي الأسير إلى أن ارتفاع عدد الصحافيين المعتقلين إداريا يأتي في ظل تصعيد غير مسبوق في استخدام هذا النوع من الاعتقال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى مطلع حزيران/ يونيو الماضي 3562 معتقلا.

واعتبر النادي أن سياسة اعتقال الصحافيين تهدف إلى إسكات أصواتهم أمام الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال، ومحاولة لطمس الرواية الفلسطينية وفرض مزيد من الرقابة على العمل الصحافي. ولفت إلى قضية الصحافي نضال أبو عكر من بيت لحم، أحد أقدم المعتقلين إداريا، والمحتجز منذ الأول من آب/ أغسطس 2022، علمًا بأنه أمضى سابقا نحو 20 عاما في سجون الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداري.

وأشار نادي الأسير أيضا إلى أن الاحتلال يواصل استهداف الصحافيين بما يسمى “التحريض” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحوّل هذا النوع من التهم إلى أداة إضافية لقمع حرية التعبير، إذ يتم غالبا تحويل الصحافيين المعتقلين بتهمة “التحريض” إلى الاعتقال الإداري عند فشل الاحتلال في تقديم لوائح اتهام بحقهم.

ويتعرض الصحافيون المعتقلون، شأنهم شأن باقي الأسرى، لانتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب الممنهج، والضرب، والتجويع، والإهمال الطبي، إضافة إلى ظروف احتجاز قاسية ومهينة، وسياسات إذلال وتنكيل متواصلة، وحرمان من الحقوق الأساسية.