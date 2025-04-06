ارتفاع عدد الغارات الأمريكية على جزيرة كمران اليمنية إلى 9 الأحد

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، أن الطيران الحربي الأمريكي شن 4 غارات جديدة على جزيرة كمران، في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الجماعة عن 5 غارات أمريكية استهدفت الجزيرة ذاتها، ما يرفع غارات اليوم على كمران إلى 9.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الولايات المتحدة عن الغارات.

وكمران أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية (غرب).

ومنتصف مارس/ آذار الماضي، أعلن ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.

(الأناضول)