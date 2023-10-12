ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء “طوفان الأقصى” إلى 1300 

القدس: ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا جراء عملية “طوفان الأقصى” منذ السبت، إلى 1300 على الأقل، والجرحى إلى أكثر من 3300، وفق إحصاء رسمي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس: “قُتل ما لا يقل عن 1300 شخص وجرح 3300 آخرين، من بينهم 28 في حالة حرجة و350 في حالة خطيرة”.

في المقابل، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين أكثر من 1200، والجرحى بالآلاف منذ السبت، جراء استمرار الطائرات الإسرائيلية بشن غاراتها على قطاع غزة، مخلفة دمارا هائلا بالمقدرات المدنية ونزوح مئات الآلاف من السكان.

من جهته، اعترف متحدث باسم جيش الاحتلال، بأن عدد الجنود والمجندات الذين سقطوا منذ بداية الحرب السبت الماضي بلغ 220 حتى الآن.

وقال إن الجيش أبلغ 81 عائلة بأن ذويهم محتجزون لدى حركة “حماس” في قطاع غزة.

وأشار المتحدث إلى أنه لم يتم بعدُ اتخاذ قرار بشأن أي توغل بري في غزة “لكننا نستعد له”، لافتا إلى أن مقاومين فلسطينيين ما زالوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر.

وقال متحدث جيش الاحتلال دانيال هغاري، إن الجيش تلقى إشارات استخباراتية أفادت بوجود استعدادات بالليلة التي سبقت الهجمات من قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك بمعرض تقييمه للانتقادات المتعلقة بوجود ضعف أمني خلال الهجمات التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتابع: “لم يكن هناك تحذير استخباراتي ملموس حول هذه الحادثة، كانت هناك مجموعة إشارات استخباراتية في الليلة السابقة، ولكن ليس عن مثل هذه الخطوة”.

وأفاد هغاري أن الجيش استهدف منازل وقواعد قوات النخبة التابعة لـ”كتائب القسام”، التي شاركت في الهجمات على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة.

وأكد قيام الجيش باستعدادات تحسبا لهجوم محتمل من الشمال على الحدود مع الأراضي اللبنانية التي ينشط فيها “حزب الله“.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(وكالات)