ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 3700 منذ 7 أكتوبر

رام الله: ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي إلى 3700 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 15 فلسطينيا ليلة الجمعة/السبت.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (غير حكومي) في بيان مشترك: “اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى فجر اليوم السبت، 15 مواطناً على الأقل من عدة محافظات بالضفة الغربية”.

وأضاف أن “قوات الاحتلال أعدمت خلال حملة الاعتقالات الشاب ساري يوسف عمرو (25 عاماً) من دورا/الخليل، بعد أن أطلقت عليه النار واعتقلته هو وشقيقه، ثم أعلن عن استشهاده”.

ووفق البيان فقد رافق حملة الاعتقالات “عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة مركبات”.

ووفق المؤسستين ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 3700 حالة “تشمل من اعتقلوا ثم أفرج عنهم لاحقا، ومن جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

(الأناضول)