ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة إلى 6940 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

رام الله: ارتفع عدد المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة، الجمعة، إلى 6940 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 شخصا خلال اقتحام عدة محافظات بالضفة.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وقال البيان إن “حصيلة الاعتقالات (الإسرائيلية) بعد 7 أكتوبر ارتفعت إلى نحو 6940، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن”.

وأضاف البيان أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الخميس) وحتى صباح اليوم الجمعة 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون”.

وذكر أن عمليات الاعتقال تركزت في رام الله والقدس (وسط)، وطولكرم ونابلس (شمال)، وأريحا (شرق).

(الأناضول)