ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8080 منذ 7 أكتوبر

رام الله: ارتفع، السبت، عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 8080 منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023، وذلك بعد اعتقال 45 فلسطينيا يومي الجمعة والسبت.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وقال البيان إن “قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت يوم أمس (الجمعة)، واليوم السبت 45 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث نساء، بالإضافة إلى أسرى سابقين”.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 8080 “تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن” وفق البيان.

وقالت الهيئة والنادي إن عمليات الاعتقال تركزت في مدينة القدس بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك، وإحيائهم ليلة القدر، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل (جنوب) وجنين ونابلس وطوباس وطولكرم (شمال) ورام الله وأريحا (وسط).

وتحدثت المؤسستان عن “اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين” خلال عمليات الاعتقال.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، صعد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 459 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

(الأناضول)