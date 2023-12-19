ارتفاع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 4605 فلسطينيا

رام الله: ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية إلى 4605، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك عقب اعتقال 30 مواطنا، الثلاثاء.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (خاص).

وقالت المؤسستان في البيان إن السلطات الإسرائيلية “اعتقلت فجر الثلاثاء 30 مواطنا، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس (المحتلة) إلى نحو 4605 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي”.

ولا تشمل هذه الحصيلة حالات الاعتقال التي نفذتها القوات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.

ورافقت حملة الاعتقالات والمداهمات “عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل”، وفق البيان.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، فاقم الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الضحايا ومئات المعتقلين.

وخلفت الحرب الإسرائيلية في غزة، حتى مساء الاثنين، 19 ألفا و453 شهيدا، إضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)