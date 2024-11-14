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ارتفاع عدد حالات الإصابة بالتسمم الغذائي بسبب وجبات من “ماكدونالدز” في أمريكا إلى 104

14 - نوفمبر - 2024

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واشنطن: أصيب ما لا يقل عن 104 أشخاص بالتسمم الغذائي بسبب بكتيريا (إي. كولاي)، وتم إدخال 34 منهم إلى المستشفى، وذلك نتيجة لتناول بصل موضوع على همبرغر من ماكدونالدز، وفقا لتصريحات مسؤولين صحيين فيدراليين يوم الأربعاء.

وسُجلت الحالات في 14 ولاية أمريكية، حسب تحديث من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وتوفي شخص واحد في ولاية كولورادو، بينما تطورت لدى أربعة أشخاص مضاعفات مرضية مهددة للحياة تتعلق بالكلى.

وسُجلت الحالات بين 12 سبتمبر/ أيلول و21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، مع أكبر عدد من الحالات في كولورادو (30 حالة)، تليها ولاية مونتانا (19 حالة)، ونبراسكا (13 حالة)، ونيو مكسيكو (10 حالات)، إضافة إلى حالات في ولايات أخرى مثل ميزوري ويوتا ووايومنغ وكانساس وميشيغان وكارولينا الشمالية وأوريغون وواشنطن وويسكونسن.

وقال سبعة من المصابين إنهم تناولوا طعام ماكدونالدز أثناء سفرهم.

(أ ب)

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