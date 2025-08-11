ارتفاع عدد شهداء التجويع الإسرائيلي بغزة إلى 222 بينهم أكثر من مئة طفل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد شهداء التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية إلى 222، بينهم 101 من الأطفال، بعد وفاة 5 مجوعين فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: “سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية، من بينهم طفل”.

وأضافت: “وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 222 شهيدا (منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، من بينهم 101 طفل”.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

(الأناضول)