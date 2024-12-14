ارتفاع عدد شهداء الصحافيين إلى 195 جراء الإبادة الإسرائيلية بغزة

غزة: أعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، السبت، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة إلى 195، منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المنتدى (منظمة غير حكومية)، في بيان: “ارتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 195، بعد استشهاد الصحافي محمد بعلوشة مراسل قناة المشهد (لبنانية خاصة)، جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة”.

وأضاف: “على درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونقل معاناته للعالم، قضى الصحفي بعلوشة إثر قصف إسرائيلي غادر”، دون تفاصيل أخرى.

واستنكر المنتدى “الصمت الدولي والعجز عن حماية الصحافيين الفلسطينيين وضمان تمكينهم من أداء واجبهم المهني، وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية”.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(وكالات)