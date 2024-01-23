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ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 25 ألفا و490

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 25 ألفا و490 شهيدا و63 ألفا و354 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و490 شهيدا و63 ألفا و354 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أنه في اليوم الـ 109 للحرب “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدا و354 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضافت الوزارة أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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