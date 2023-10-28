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ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 7703 بينهم 3595 طفلا- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 7703 بينهم 3595 طفلا.

وقالت الوزارة، في بيان، “ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 7703، من بينهم 3595 طفلا، والمصابين إلى 19734”.

وأضافت أن إسرائيل “ارتكبت 53 مجزرة” في حربها على القطاع.

وشهدت غزة ليلة الجمعة/السبت، قصفا من عدة محاور هو “الأعنف” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسبب “بتدمير مئات المباني كليا”، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع ما تسبب بعزله عن العالم الخارجي.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها.

وخلال الفترة ذاتها قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسر ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب فصائل المقاومة في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

 

 

(وكالات)

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  1. يقول د/ مبروك غضبان:
    أكتوبر 28, 2023 الساعة 12:59 م

    ها هي تونس والعراق، ولا نتكلم عن جنوب السودان العريان، تعطيان للعدوان الاسرائلي الضوء الأخضر بارتكاب المزيد من المجازر وذلك بامتناعهما عن التصويت. فالامتناع يعني في قاموس المنظمات الدولية منح السلطة التقديرية لفعل أو عدم فعل شيئ وليس كما فسره وزير الخارجية التونسي ذلك التفسير المبتذل. فما فعلته تونس والعراق ليس له مبرر سوى مسايرة العدو بطيقة غير علنية وبطريقة جبانة. يجب تأديب كلا من تونس والعراق وجنوب السودان. ولكن لاننسى أنهذه الدول تلقت بعض الفتات الأمريكي وما أكثره هذه الأيام. المستقبل سيفضح كل شيئ.

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  2. يقول راني:
    أكتوبر 28, 2023 الساعة 1:45 م

    الحرب هي الكارثة بالنسبة للشعوب وأداة لتقويض السلم ولها نتائج كارثية وخيمة على الشعوب، بينما السلام هو قيمة إنسانية وحضارية. الحرب ومشعليها في العالم يمثلون عن وحشية الإنسان. السلام هو الخير الذي يعم القلوب والعالم، السلام هو الروح الطيبة التي تحلق بين الناس وتملأ قلوبهم بركة وسعادة، فلا أجمل من السلام، ولا أعظم من محبيه، ليت العالم يدرك قيمة السلام.

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