ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 7703 بينهم 3595 طفلا- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 7703 بينهم 3595 طفلا.

وقالت الوزارة، في بيان، “ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 7703، من بينهم 3595 طفلا، والمصابين إلى 19734”.

وأضافت أن إسرائيل “ارتكبت 53 مجزرة” في حربها على القطاع.

#عاجل|| الان الاحتلال يطلق قنابل دخانية على منازل المواطنين شمال غزة.#Gaza pic.twitter.com/xcXPkUflN9 — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) October 28, 2023

وشهدت غزة ليلة الجمعة/السبت، قصفا من عدة محاور هو “الأعنف” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسبب “بتدمير مئات المباني كليا”، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع ما تسبب بعزله عن العالم الخارجي.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها.

وخلال الفترة ذاتها قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسر ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب فصائل المقاومة في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

حتى في سينما الرعب العالمية وأفلام ( هيتشكوك) مهندس الرعب السنمائي والصدمة البصرية لم نرَ هذه المشاهد..

لكم الله يا أهل #غزة pic.twitter.com/ZR5gEVdYQu — خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) October 28, 2023

شاهد | "الله يصبرنا على فراقه".. وداع مؤلم لشهداء القصف الإسرائيلي العنيف على غزة الليلة الماضية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/m9B6rEbPEp — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 28, 2023

الصحفي أنس الشريف وهو الوحيد الذي لديه وصول للإنترنت شمال غزة يرسل رسالة مصورة يطلب فيها من الجميع الكتابة عن غرة ونشر ما يحدث فيها من جرائم للاحتلال الصهيوني. #غزة pic.twitter.com/ZSWbawocrB — Yasser (@Yasser_Gaza) October 28, 2023

تغطية صحفية: من غزة.. الصحفي أشرف أبو عمرة: الاحتلال يقصف قطاع غزة براً وبحراً وجواً في أعنف غارات منذ بداية الحرب، والاتصالات مقطوعة بشكل كامل إلا القليل جداً جداً. pic.twitter.com/xqqBOQHHnk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 28, 2023

(وكالات)