ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 227 شخصا

مدريد: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق وجنوب إسبانيا منذ نحو ثلاثة أسابيع إلى 227 شخصا، في حين ما زال هناك 13 شخصا في عداد المفقودين، حسبما أعلنت الحكومة في فالنسيا، المنطقة الأكثر تضررا من الفيضانات، اليوم الاثنين.

ولقى ما لا يقل عن 219 شخصا حتفهم في فالنسيا فقط، تم التعرف على هوية 218 منهم حتى الآن.

وذكرت تقارير إعلامية أن المشرحة المؤقتة التي تم إقامتها في مدينة فالنسيا للتعامل مع الكارثة تم إغلاقها حاليا.

وما زالت أعمال إزالة آثار الكارثة مستمرة في الكثير من المناطق الـ80 الأكثر تضررا في غرب وجنوب فالنسيا.

وأظهرت الصور التي أذاعتها شبكة “أر تي ف إي” اليوم الاثنين أن الطرق ما زالت مغطاه بالطمي والمرائب ما زالت مملوءة بالمياه، وما زالت أعداد كبيرة من السيارات مكدسة بعدما جرفتها مياه الفيضانات.

وما زالت التوترات بشأن تحديد المسؤولية عن هذه الكارثة وكيفية التعامل معها مستمرة بين حكومة منطقة فالنسيا والحكومة المركزية في مدريد.

(د ب أ)