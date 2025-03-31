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ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر في ميانمار إلى أكثر من 1700 شخص

31 - مارس - 2025

فرق الإنقاذ يبحثون عن المحاصرين تحت الأنقاض في ماندالاي

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نايبيداو: قالت الحكومة التي يقودها الجيش في ميانمار الاثنين إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ميانمار ارتفع إلى أكثر من 1700 شخص مع انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم الحكومة الميجور جنرال زاو مين تون لتلفزيون “إم آر تي في” الحكومي إن 3400 شخص آخرين أصيبوا بجروح فيما لا يزال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7,7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب البلاد في منتصف نهار الجمعة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك في العاصمة نايبيداو وثاني أكبر مدينة، ماندالاي.

(أ ب)

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