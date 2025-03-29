قتلى زلزال ميانمار يتجاوزون الألف وبدء وصول مساعدات دولية- (صور)

بانكوك: بدأت المساعدات الدولية في الوصول إلى ميانمار السبت، في حين يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بعد أن ضرب زلزال قوي الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى ارتفع إلى 1002، بينما وصل عدد المصابين إلى 2376 شخصا واعتبر 30 في عداد المفقودين.

وقال المجلس العسكري الحاكم في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية “تضررت البنية التحتية كالطرق والجسور والمباني، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين بين المدنيين. وتجري في الوقت الراهن عمليات بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة”.

ونبه زعيم المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينغ الجمعة إلى أن هناك احتمال بارتفاع عدد القتلى والمصابين، وناشد “أي دولة” تقديم المساعدات والتبرعات.

ووصل فريق إنقاذ صيني السبت، بينما عرضت روسيا والولايات المتحدة المساعدة في الكارثة التي وقعت الجمعة وألحقت أضرارا بمئات المباني في تايلاند المجاورة.

وأعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن سول ستقدم مساعدات إنسانية عبر منظمات دولية إلى ميانمار بقيمة مليوني دولار للمساهمة في جهود الإغاثة من الزلزال.

وتشير تقديرات النماذج التنبؤية التي أعدتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز عشرة آلاف شخص في ميانمار، وأن الخسائر قد تكون أكبر من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وقعت معظم الأضرار في مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، والتي تقع بالقرب من مركز الزلزال.

وفي العاصمة التايلاندية بانكوك، على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال، تم تكثيف مهمة الإنقاذ السبت للعثور على عمال بناء محاصرين تحت أنقاض برج منهار مكون من 33 طابقا.

وذكرت السفارة الصينية في ميانمار في منشور على فيسبوك أن فريقا صينيا يضم 37 فردا وصل إلى يانغون في وقت مبكر من صباح السبت، حاملا معه أدوية ومعدات للبحث عن ناجين ورصد مؤشرات على الحياة.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن روسيا قالت إنها سترسل 120 من رجال الإنقاذ ذوي الخبرة بالإضافة إلى أطباء وكلاب بحث.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه تحدث مع مسؤولين في ميانمار وأن إدارته ستقدم لهم بعض أشكال المساعدة.

وأعلنت السلطات التايلاندية أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأعتبر 101 في عداد المفقودين في بانكوك، معظمهم عمال محاصرون تحت أنقاض البرج المنهار.

وقال تشادتشارت سيتيبونت حاكم بانكوك في موقع البرج المنهار السبت “سنفعل كل شيء ولن نتخلى عن إنقاذ الأرواح، وسنستخدم كل الموارد”، بينما كانت الحفارات تنقل الحطام والطائرات المسيرة تمشط الأنقاض بحثا عن ناجين.

وتوقفت مظاهر الحياة في بانكوك الجمعة. وقال تشادتشارت إن مئات الأشخاص قضوا الليل في حدائق المدينة، لكنه أضاف أن الوضع يتحسن.

(رويترز)