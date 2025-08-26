ارتفاع عدد وفيات التجويع الإسرائيلي بغزة إلى 303 فلسطينيين- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة وفيات التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية إلى 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت “خلال الـ24 ساعة الماضية 3 حالات وفاة جميعهم من البالغين، نتيجة المجاعة (التجويع الإسرائيلي) وسوء التغذية”.

وبهذا “يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 303 شهداء، بينهم 117 طفلا (منذ 7 أكتوبر 2023)”، وفق المصدر ذاته.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

(الأناضول)