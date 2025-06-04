ارتفاع غير مسبوق في عدد المليونيرات بالعالم عام 2024

فرانكفورت: شهد نادي أصحاب الملايين حول العالم نموا ملحوظا بفضل ارتفاع الأسعار في العديد من أسواق الأسهم.

وتشير التقديرات إلى أن هناك 23.4 مليون شخص امتلكوا أصولا قابلة للاستثمار لا تقل عن مليون دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 6ر2% مقارنة بعام 2023.

وبحسب شركة “كابجيميني” للاستشارات الاقتصادية، يعد هذا أعلى مستوى في عدد المليونيرات حول العالم.

كما ارتفع إجمالي قيمة ثروات الأغنياء على مستوى العالم إلى مستوى قياسي، وفقا لأحدث إصدار من “كابجيميني” لـ”تقرير الثروة العالمية”، 5ر90 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2ر4% عن عام 2023. وقد استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا على نصيب الأسد من هذه الزيادة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بفارق كبير، حيث بلغ عدد أصحاب الملايين فيها 993ر7 مليون شخص عام 2024 (مقابل 431ر7 مليون شخص عام 2023). واحتلت اليابان المركز الثاني، حيث بلغ عدد الأفراد أصحاب الثروات المرتفعة فيها 990ر3 مليون فرد (مقابل 777ر3 مليون فرد عام 2023). وتمثل هذه الدول الثلاث (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا)، بالإضافة إلى الصين، ما يقرب من ثلثي أصحاب الملايين في العالم (5ر64%).

وفي “تقرير الثروة العالمية”، الذي تصدره كابجيميني سنويا منذ عام 1997، يتم إدراج الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة مثل الأسهم الخاصة والنقد والعقارات التي لا يستخدمها مالكها. ولا يشمل التقرير مجموعات الأعمال الفنية والسلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والمجوهرات.

وبحسب البيانات، يشمل التقرير 71 دولة، تمثل أكثر من 98% من الدخل القومي الإجمالي العالمي و99% من القيمة السوقية للأسهم العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تم استطلاع آراء 6472 مليونيرا حول العالم مطلع يناير/كانون الثاني حول استراتيجياتهم الاستثمارية، من بين أمور أخرى.

(د ب أ)