ارتفاع فائض ميزان قطر التجاري 2,5% بفضل زيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعي المُسال

الدوحة – رويترز: أظهرت بيانات أولية صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط في قطر ارتفاع الفائض في الميزان التجاري السلعي للبلاد في يوليو تموز 2.5 في المئة على أساس سنوي إلى 20.1 مليار ريال بفضل زيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعي المُسال وغيره من المنتجات الهيدروكربونية.

وذكر المجلس في بيان أمس الأربعاء أن إجمالي صادرات قطر بلغ 30.2 مليار ريال في يوليو/تموز بزيادة 3.9 في المئة على أساس سنوي، كما نمت الصادرات على أساس شهري بما يعادل 2.5 في المئة. وتشمل صادرات قطر وفقا لبيان المجلس «الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير»ز

وجاء في البيان أن واردات البلاد ارتفعت إلى نحو 10.1 مليار ريال بزيادة 6.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنمو بلغ 1.8 في المئة على أساس شهري.

وأوضحت البيانات أن قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى التي تمثل الغاز الطبيعي المُسال والمكثفات والبروبان والبيوتان وغيرها ارتفعت إلى نحو 17.6 مليار ريال خلال يوليو/تموز.

وذكر البيان أن الصين احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو/تموز عام 2024 بقيمة 5.9 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 19.6 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية ثم الهند.

(الدولار يساوي 3.65 ريال).