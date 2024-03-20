ارتفاع مستويات مياه البحار وزيادة الضغوط على المياه العذبة من تداعيات ارتفاع درجة حرارة الأرض

لوس أنجليس: أكد خبراء المناخ على مستوى الولايات المتحدة والعالم مؤخرا، أن عام 2023 كان أكثر الأعوام حرا، وأن عام 2024 قد يكون أشد حرارة.

وأفادت خدمة كوبرنيكس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي، أنه مع بلوغ متوسط درجة الحرارة العالمي 96ر58 درجة فهرنهايت، أصبح كوكب الأرض على مسافة قريبة من الوصول إلى الحد الخطير، وهو 7ر2 فهرنهايت أو 5ر1 درجة مئوية من السخونة أكثر من مستوى فترة ما قبل الصناعة.

وهذا المؤشر له أهميته، ففي عام 2015 كانت الولايات المتحدة من بين 195 دولة وقعت على اتفاقية باريس الشهيرة للمناخ، وفيها اتفقت الأطراف الموقعة على الاحتفاظ بالزيادة في درجة الحرارة العالمية، عند 2 درجة مئوية كحد أقصى فوق مستوى فترة ما قبل الصناعة، ويفضل أن تكون الزيادة تحت مستوى 5ر1 درجة مئوية، من أجل الحد من أسوأ آثار للتغير المناخي.

وتشير فترة ما قبل الصناعة إلى عصر ما قبل بدء البشر في تغيير مناخ كوكب الأرض، بشكل ملحوظ من خلال استهلاك الوقود الأحفوري، وإنتاج الانبعاثات الغازية الأخرى التي ترفع درجة الحرارة.

غير أن الارتفاع الكبير في درجة الحرارة الذي شهده العالم في العام الماضي، يوضح أن تحقيق مؤشر 5ر1 درجة مئوية في طريقه لأن يصبح بعيد المنال.

(د ب أ)