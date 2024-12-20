ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 0.8 % خلال نوفمبر

الرباط: أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة بارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 0.8 في المئة مقابل 0.7 في أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان التضخم قد سجل 0.8 بالمئة في سبتمبر أيلول و1.7 بالمئة في أغسطس آب.

وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن الارتفاع يعود إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة، وأسعار المواد غير الغذائية بواقع 0.7 في المئة.

وتعتبر أسعار المواد الغذائية المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم في المغرب.

وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي.

(رويترز)