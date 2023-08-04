ارتفاع معدل الجرائم في إنكلترا على النقيض من تصريحات سوناك

لندن: أصبحت النوافذ المهشمة والحرق المتعمد وإلقاء الحجارة على المارة، جزءا من الحياة اليومية في منطقة “بيرويك هيلز”، بشمال شرق إنجلترا، مما يجعل ضاحية “ميدلزبره” منطقة محظورة للكثير من السكان.

وقال ستيفن جيمس /40 عاما/، وهو عامل بإحدى المؤسسات الخيرية المحلية والناشط المجتمعي “المواطنون خائفون ومرعوبون حقا”، مضيفا أن الجريمة الآن شائعة جدا لدرجة أنها متوقعة”، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة.

وتنعكس المشكلة في المناطق الصغيرة بمختلف أنحاء إنجلترا، مما يضع تجربة البريطانيين العاديين في تناقض صارخ مع الصورة، التي رسمها رئيس الوزراء ريشي سوناك في البرلمان لبلد، تقلصت فيه الجرائم إلى النصف، منذ تولي حزب المحافظين الحاكم السلطة في عام 2010.

(د ب أ)