ارتفاع معدل الفقر في الأرجنتين إلى 53% في الأشهر الستة الأولى من حكومة ميلي اليمينية

بوينِس آيرِس -د ب أ: أظهرت إحصائيات رسمية أرجنتينية صدرت ليل الخميس أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون في حالة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 52.9% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 في ظل رئاسة الاقتصادي الليبرالي اليميني خافيير ميلي.

وشهدت هذه النسبة قفزة بأكثر من 10% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023، وفقا للبيانات التي أصدرتها وكالة الإحصاءات الوطنية «إنديك».

كما ارتفعت نسبة الأفراد الذين يعيشون في فقر مدقع من 11.9% في النصف الأخير من عام 2023 إلى 18.1% في النصف الأول من عام 2024.

وقال المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني قبيل صدور تقرير «إنديك» إن البيانات ستعكس «الواقع القاسي الذي يمر به المجتمع» كنتيجة لـ «الشعبوية التي أخضعت الأرجنتين لسنوات عديدة من الشقاء والدمار».

وأشار أدورني إلى أن مكافحة الفقر يجب أن تبدأ بمكافحة التضخم، مستشهدا بانخفاضه «من 25.5% في كانون الأول/ديسمبر إلى 4% اليوم».

وأكد أدورني أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من الحكومة تم تسجيل قروض للرهن العقاري العائلي وللاستثمار. وقد تم تنفيذ «أكبر إصلاح تشريعي في التاريخ» والآن هناك «توقع لدى الأرجنتينيين بأن هناك مستقبل أفضل».

وتتعرض الأرجنتين لأزمة اقتصادية حادة. ويريد ميلي، الذي تولى السلطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من خلال برنامج تقشف جذري.

وقامت حكومته مؤخرا بتقليص آلاف الوظائف في القطاع العام، وخفضت الدعم المالي، وألغت البرامج الاجتماعية.

ويقول النقاد إن برنامج التقشف الذي ينتهجه ميلي يغرق العديد من الناس في الفقر ويعرض مستقبل البلاد للخطر.

وتعاني الأرجنتين من جهاز حكومي متضخم، ومن انخفاض في الإنتاجية الصناعية، واقتصاد ظل كبير يحرم الدولة من الكثير من الإيرادات الضريبية.