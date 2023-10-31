ارتفاع معظم أسواق الخليج بفضل أرباح الشركات

■ دبي – رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع أمس الثلاثاء بفضل أرباح بعض الشركات مع ترقب المستثمرين القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة التي سيصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعه.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بدون تغيير في نهاية اجتماعه اليوم الأربعاء.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار وتتبع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما يجعل المنطقة تتأثر تأثراً مباشراً بالتشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر السعودي 1.5 في المئة مدعوماً بارتفاع سهم شركة «اتحاد عذيب للاتصالات» عشرة في المئة بعد تحقيقها أرباحا فصلية.

وأعلنت الشركة، التي سجلت أفضل أداء يومي لها منذ مارس /آذار، تحقيق صافي أرباح في الربع الثاني بقيمة 47.9 مليون ريال (12.77 مليون دولار) ارتفاعاً من 6.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

وواصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها وشهدت تحسناً في أداء قطاع البنوك وغيره من القطاعات.

وقال جورج بافيل، المدير العام لدى «كابيكس دوت كوم ميدل إيست»، أن أرباح الشركات قد تواصل التأثير على معنويات المستمرين في الداخل. وأضاف «مع ذلك، قد تشهد السوق تصحيحات للأسعار إذا تحرك المتعاملون للحفاظ على مكاسبهم».

وارتفع سهم شركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية» 1.1 في المئة.

وصعدت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بشكل طفيف أمس بفضل تراجع التضخم في منطقة اليورو لكنها ظلت دون 90 دولاراً للبرميل بفعل بيانات اقتصادية صينية ضعيفة وعدم تفاقم الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر دبي واحداً في المئة مع صعود سهم «إعمار العقارية» 2.9 في المئة.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.6 في المئة.

وتقدم المؤشر القطري 0.1 في المئة، مدعوماً بصعود سهم شركة «أريدُ» 5.3 في المئة غداة إعلان شركة الاتصالات عن زيادة حادة في أرباح الربع الثالث.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.8 في المئة، بعد أن حقق ارتفاعاً قياسياً، مع تراجع معظم الأسهم بما في ذلك شركة «أبو قير للأسمدة».