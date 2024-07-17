ارتفاع معظم أسواق الخليج مع صعود آمال خفض الفائدة الأمريكية

دبي – رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع أمس الأربعاء بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت توقعات خفض سعر الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن تباطؤ بيانات التضخم في الآونة الأخيرة «يضيف إلى حد ما الثقة» في أن أسعار المستهلكين باتت تحت السيطرة.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.6 في المئة بقيادة صعود سهم مجموعة التيسير 5.6 في المئة وسهم أكوار باور 2.5 في المئة.

وأظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أمس الأربعاء أن صادرات السعودية من النفط الخام تعافت في مايو/ أيار من الانزلاق الذي شهدته في أبريل/ نيسان بعد أن سجلت أعلى مستوى في تسعة شهور في مارس/ آذار.

وأغلق مؤشر دبي على ارتفاع 0.5 في المئة مع تقدم سهم شركة إعمار العقارية 1.4 في المئة وبنك الإمارات دبي الوطني 1.2 في المئة. وصعد مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.4 في المئة متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الإسلامي 1.7 في المئة رغم إعلان نمو صافي أرباح البنك في النصف الأول من العام الجاري. وخارج منطقة الخليج تقدم مؤشر البورصة المصرية 1.8 في المئة.

وصعد سهم الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة التبغ في مصر 6.2 في المئة.