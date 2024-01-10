ارتفاع معظم البورصات الخليجية قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

■ دبي – رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع أمس الأربعاء قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم الخميس إلا أن المؤشر السعودي خالف الاتجاه وواصل خسائره.

والحدث الحاسم بالنسبة للأسواق هذا الأسبوع هو بيانات التضخم الأمريكية التي سيقرأها المتعاملون جيداً بحثاً عن دلائل على السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة في مارس/آذار لكنها لا تزال عند 68 في المئة.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 في المئة بفعل قفزة في سهم مصرف عجمان بنسبة 7.3 في المئة.

وظلت بورصة دبي في اتجاه صعودي بشكل عام لكن المكاسب لا تزال محدودة. وقال جورج بافيل، المدير العام في شركة «كابكس دوت كوم» في الشرق الأوسط إن السوق قد تستمر في الصعود بفضل النمو الإيجابي في النشاط الاقتصادي بالإمارة.

وأضاف «يواصل القطاع المحلي غير النفطي النمو بوتيرة سريعة وهو ما قد يعزز معنويات المستثمرين».

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن «موانئ دبي العالمية» وقعت مذكرات تفاهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع حكومة ولاية جوجارات الهندية.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.3 في المئة عند الإغلاق مع صعود سهم «شركة قطر لنقل الغاز» 2.8 في المئة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.5 في المئة ليواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي متأثراً بانخفاض سهم شركة «أرامكو» العملاقة للنفط 1.1 في المئة، وهبوط سهم «الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات» 2.3 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 في المئة مع تراجع سهم «البنك التجاري الدولي». 1.8 في المئة.