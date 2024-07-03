ارتفاع معظم بورصات الخليج بدعم زيادة آمال خفض الفائدة الأمريكية

دبي – رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع أمس الأربعاء إذ عززت تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التوقعات بأن المركزي يقترب من خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الاتحادي لم يسجل تغيرا يذكر في مايو/ أيار، في حين انخفض معدل زيادات الأسعار لمدة 12 شهرا إلى 2.6 في المئة، وهو لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنين في المئة، ولكنه في طريقه إلى الانخفاض بعد الارتفاع في الأشهر القليلة الأولى من العام.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.4 في المئة، مع صعود سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 2.7 في المئة وارتفاع سهم سالك للتعرفة المرورية 1.4 في المئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 في المئة، بدفعة من صعود سهم أدنوك للحفر 0.5 في المئة بعد فوز الشركة بعقد قيمته 733 مليون دولار لشراء ثلاث منصات حفر.

وصعد المؤشر القطري 0.5 في المئة، بقيادة سهم بنك قطر الوطني الذي ارتفع 0.6 في المئة وسهم شركة صناعات قطر لصناعة البتروكيماويات الذي زاد 0.9 في المئة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بعد أن عززت بيانات الصناعة الأمريكية الآمال في زيادة الطلب على الوقود خلال موسم السفر الصيفي في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم. وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 في المئة، منخفضا للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل خسارة سهم مصرف الراجحي 0.6 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 0.6 في المئة، مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى 2.1 في المئة.

وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى أمس الثلاثاء إن المجموعة ستستثمر 21 مليار دولار في تطوير مشروع ساوث ميد السياحي الذي يضم فيلات فاخرة ومرسى يخوت وقوارب سياحية على ساحل البحر المتوسط في مصر.