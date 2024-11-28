ارتفاع معظم بورصات الخليج بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

عواصم: أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الخميس بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

ويشكل الاتفاق انتصارا نادرا للجهود الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط المنكوبة بالصراعات، وأنهى الاتفاق أعنف مواجهة بين إسرائيل والجماعة المسلحة المدعومة من إيران منذ سنوات. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تقاتل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.4 بالمئة مع ارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 1.4 بالمئة.

وأعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر لشركة الاتصالات السعودية، أكبر شركة اتصالات في المملكة، لزيادة حصتها في تليفونيكا إلى 9.9 بالمئة، ومع ذلك أنهى سهم شركة الاتصالات السعودية اليوم دون تغير.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة أيضا مع صعود سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 3.1 بالمئة.

وفي سياق منفصل من المنتظر أن تسجل شركة طلبات، إحدى أكبر شركات طلب الطعام في الشرق الأوسط، أكبر طرح عام أولي في الإمارات هذا العام بعدما أعلنت الشركة الأم دليفري هيرو أمس الأربعاء عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح.

ومن المتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي في بورصة دبي ما يصل إلى ملياري دولار إذا تم تسعيره عند الحد الأقصى لنطاق السعر الاسترشادي الذي يتراوح بين 1.5 و1.6 درهم للسهم.

وفي أبوظبي تخلى المؤشر عن مكاسب حققها في وقت سابق ليغلق منخفضا 0.3 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة وتأجيل اجتماع تحالف أوبك+ بشأن سياسة إنتاج النفط إلى الخامس من ديسمبر كانون الأول بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه.

ويضخ تحالف أوبك+ نحو نصف النفط العالمي، ويضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. وقال مصدران في المجموعة لرويترز يوم الثلاثاء إن الأعضاء سيناقشون تأجيلا إضافيا لزيادة إنتاج النفط المزمعة والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير كانون الثاني.

وصعد مؤشر البورصة القطرية 0.5 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 بالمئة مع تداول معظم الأسهم في المنطقة الإيجابية.

(رويترز)