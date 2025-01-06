ارتفاع معظم بورصات الخليج مع ترقب بيانات أمريكية

دبي – رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع أمس الإثنين مع ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات وظائف تصدر هذا الأسبوع لاستيضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية.

ويتوقع المحللون أن تظهر البيانات ارتفاع أعداد الوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول بنحو 150 ألف وظيفة ووصول معدل البطالة إلى 4.2 في المئة. ومن المقرر صدور البيانات يوم الجمعة.

وتؤثر قرارات مجلس الاحتياطي بشكل كبير على السياسة النقدية في منطقة الخليج، نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.3 في المئة مع ارتفاع سهم «البنك الأهلي السعودي»، أكبر بنوك المملكة، 1.1 في المئة وسهم «مصرف الراجحي» 0.3 في المئة.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، عند أعلى مستوياتها منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول مع تحفيز الطقس البارد لعمليات الشراء وحصول الأسعار على المزيد من الدعم من توقعات بتشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية والروسية. وفي سياق منفصل ذكرت خدمة «آي.إف.آر») لأخبار أدوات الدخل الثابت أمس الإثنين أن السعودية ستطرق أسواق الدَين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تساهم حصيلتها في تغطية عجز الميزانية وسداد مستحقات أصل الدَين. وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 1.3 في المئة ليغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات بدعم من ارتفاع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني»، أكبر بنوك الإمارة، 4.9 في المئة. وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 1.1 في المئة. وأظهر مسح نشرت نتائجه أمس الإثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما بأسرع وتيرة في تسعة أشهر في ديسمبر/كانون الأول مدفوعا بالطلب القوي وزيادة نشاط الأعمال.

وأنهى المؤشر الرئيسي في البحرين معاملات أمس منخفضاً 0.1 في المئة عند 1979 نقطة. وارتفع المؤشر الرئيسي في سلطنة عُمان 0.2 في المئة إلى 4580 نقطة. وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.1 في المئة إلى 7897 نقطة.

وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 في المئة، مُنهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام مع انخفاض سهم شركة «الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)» 4.1 في المئة.